الجيش الليبي: تصريحات السيسي رفعت معنويات شعبنا

أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أنه لا شك بناءً على المتغيرات الأخيرة وبعد الصلف التركي الواضح، وبعد أن أصبح الإخوان يعولون على السيطرة على كامل المنطقة والعودة إلى مصر لتنفيذ مشروعا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "عاثت فسادا في ليبيا والآن تركيا تدعم هؤلاء وامتزجت باوهام في السياسة التركية ظنًا منها أنها قد انفردت بليبيا، بعدما تحقق لها في الغرب إثر تدخلها السافر وجلب المرتزقة بالآلاف وتجاوز عددهم 15 ألف مرتزق".

وتابع: "نظرًا تركيا لم تحقق ما تصبو إليه وهو الوصول إلى النفط الليبي، وبعد أن ظهرت حقيقتها بأنها تريد السيطرة على النفط الليبي، لاحظنا الللهجة التي تحدثت بها عن الهلال النفطي، وسرت والمنطقة الشرقية، والاتفاقية البحرية ليست في نطاق المنطقة الغربية، حيث أن الثروة النفطية موجودة في المنطقة الشرقية".

وواصل: "ما يسجل لمصر، أنها تأنت ولم تتردد في قراءة المشهد حتى يُفضح الدور التركي أمام العالم، حيث جعلت العدو يخطئ، والسلطان معتوه نسى نفسه وأصبح كأنه يتصرف وكأنه في الدولة العثمانية".

وتابع: "مصر العروبة لم تترك أشقاءها ومعروفة بمواقفها الوطنية وتاريخها ناصع في هذا الصدد، والرئيس المصري رفع معنويات الشعب الليبي، وأهم أسلحة المعارك هي المعنويات، وقال رسالة قوية بأن مصر موجودة، وكأنه يقول نحن هنا، وأنكم تماديتم بحد غير مسموح والحديث عن الخط الأحمر يدل على الذهاب إلى السلام وضرورة الحل السياسي".