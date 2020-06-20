وزير السياحة ومراسلي وكالات الأنباء يتفقدون مركز غوص بشرم الشيخ

قام الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم بزيارة أحد مراكز الغوص بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة، وإطلاع وفد مراسلي وكالات الأنباء المحلية والعربية والعالمية عليها على الطبيعة، لنقل هذه الصورة لدولهم، خاصة أن رياضة الغوص إحدى الرياضات والأنشطة المفضلة لدى السائحين.

واطلع وزير السياحة والآثار، والوفد المرافق له، على عرض تفصيلي من قبل مدير المركز، يضم الإجراءات المتبعة بداية من دخول السائح إلى المركز، وكتابة بياناته باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، ثم التوجه لطلب أدوات الغوص.

كما يقوم العامل المختص بتعقيم الأدوات قبل إعطائها للسائح وبعد استخدامه لها، وفي حال إقامة السائح بالفندق المرفق به مركز الغوص، وقيامه باستخدام الأدوات أكثر من مرة، يجري تخصيص صندوق له لتخزين الأدوات لاستخدامها حتي انتهاء فترة إقامته، على أن يقوم المركز بتعقيمها بشكل منتظم في كل مرة قبل وبعد الاستخدام.

وإذا كان السائح لديه أدوات غوص خاصة به، يخصص له المركز صندوقًا لها، ويقوم تعقيم هذه الأدوات بشكل منتظم قبل وبعد الاستخدام.

وأعرب وزير السياحة، عن سعادته بالإجراءات المتبعة بمركز الغوص، وتوزيع زجاجات مياه ملصق عليها شعار السلامة الصحية، الذي أطلقته الوزارة، وهو عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، وبداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة و الرخاء و الصحة.

وأكد وزير الصحة، أن هذه العلامة ستجعل السائح يعلم أنه سيتمتع في مصر بحياة ورخاء وصحة، وهذا هو ما نتمناه لكل السائحين بمصر.