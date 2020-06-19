إنشاء خط انحدار صرف صحي بخليج نعمة في شرم الشيخ

قام المهندس سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة استعدادات شركة المياه المدينة لاستقبال السياحة.

رافقه المهندس رجب خليل رئيس قطاع المشروعات و المهندسة حنان عمر رئيس قطاع جنوب سيناء، وهشام صقر رئيس قطاع الشئون المالية و الإدارية، و المهندس فهمي محمد مدير عام منطقة شرم الشيخ.

وأصدر رئيس شركة مياه الشرب والصرف، تعليمات بالإعداد الجيد، و سرعة التنفيذ و توفير التمويل المطلوب، لتنفيذ خط انحدار صرف صحي بطول 650 متر، و قطر 560 مم، UPVC ضغط 10 بار ،و بأعماق تتراوح من 5 إلى 7 متر، بمنطقة خليج نعمة بطريق السلام في مدينة شرم الشيخ .

وقال رئيس شركة مياه، إنه جرى استخدام منظومة النزح الجوفي، و الطلمبات الغاطسة، و النقالي لنزح المياه الجوفية لسرعة إنجاز الأعمال، و عدم تأثر منظومة الصرف الصحي بالمدينة، وتنفيذ خط نزح و طرد المياه الجوفية بمنطقة العمل حتي البحر، و كذا تنفيذ عداية عرضية أسفل طريق السلام الدولي.

كما جرى تنفيذ الأعمال باستخدام الموارد المتاحة من الشركة سواء تمويل، أو معدات، أو أفراد، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال شهر و بتكلفة بلغت 3 مليون جنيه. شرم