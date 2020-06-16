هزة أرضية خفيفة تضرب مدينة شرم الشيخ لمدة ثوان

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية تعرض منطقة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، لهزة أرضية على بعد 86 كيلو متر شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر، بعمق 10 كيلو مترات، وقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، بخط عرض 27.2087 شمالًا، وخط طول 34.7044 شرقًا.

وشعر بالهزة سكان ثلاث مدن هم شرم الشيخ، والغردقة، وحلايب وشلاتين.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء إن الزلزال لم يستغرق عدة ثواني ، وشعر به المواطنين بمدينة شرم الشيخ، وجرى التواصل مع جميع المرافق الحيوية بالمدينة، للوقوف على نتائج الزلزال، ولم يجرى التبليغ بحدوث خسائر في الأرواح أو المنشآت.