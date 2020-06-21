أمريكا: ندعم الجهود المصرية لإطلاق مفاوضات سياسية في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد أهمية أن تعمل ليبيا وجيرانها وكل الجهات الخارجية الفاعلة معا لتعزيز وقف إطلاق النار عند خط المواجهة الحالي في سرت والجفرة لتجنب التصعيد إلى صراع أكبر حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" .

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن خريطة الطريق إلى الاستقرار في ليبيا تنطوي على وقف لإطلاق النار والعودة الفورية لإنتاج النفط وبدء عملية سياسية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، "ندعم الجهود المصرية لإطلاق مفاوضات سياسية تقودها الأمم المتحدة وتشمل كل الأطراف الليبية".

وتابعت، "ندعم رغبة جميع الليبيين في وضع حد للتدخل العسكري الأجنبي والامتثال لحظر الأسلحة ومخرجات مؤتمر برلين".