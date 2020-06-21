"كورونا خلى الدم مياه".. 5 أبناء تركوا أمهم للموت وابن رفض زيارة أبيه

لم يتسبب فيروس كورونا في إصابة البشر ووفاة بعضهم فحسب، لكنه أظهر الجانب السيئ في بعضهم أيضاً، وهو ما ظهر في عدة حكايات مؤسفة حكاها هشام الشاذلي أحد المتطوعين لخدمة مرضى فيروس كورونا المستجد.

وقال الشاذلي خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن هناك سيدة استغاثت به أنها مريضة بكورونا ولا يوجد من يخدمها وتحتاج للعلاج ولاسطوانة أكسجين وأنه لا أحد من أبنائها يذهب إليها.

وأوضح أنه ذهب لشقتها حسب العنوان الذي قالته ووجد مفتاح شقتها مع الجيران وفوجئ بامرأة مسنة مريضة ولا يوجد لديها نقطة مياة وأن لديها 5 أبناء ولكنهم ابتعدوا عنها بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه وفر لها احتياجاتها وركب لها أنبوبة أكسجين وكذلك وفر لها المياه وبعض الأغذية، لافتًا إلى أن السيدة ظلت 10 أيام وحدها وأنه بعد تأخر حالتها استدعى لها الإسعاف ولكنها توفيت قبل نقلها للمستشفى.

وفي سياق متصل عرضت الإعلامية إيمان الحصري فيديو آخر للشاذلي وهو يؤدي بعض الخدمات لرجل عجوز أصيب بفيروس كورونا وامتنع نجله عن زيارته بسبب أمر زوجته له وحتى لا ينقل لهم العدوى.

وأشار إلى أن الشاب امتنع عن زيارة والده بعد معرفته باصابته بفيروس كورونا وأن أصدقاء وزملاء والده يوفروا له الأطعمة والمشروبات ويوفروا له احتياجاته.