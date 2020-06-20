"ضربتها بالشاكوش".. تجديد حبس عجوز لشروعها فى قتل حفيدتها

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عجوز لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع في القتل، بعدما تعدت بالضرب بالشاكوش على رأس حفيدتها لمنعها من زيارة جدها، بمنطقة أطفيح.

وقرت النيابة حبس المتهمة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

بدأت الواقعة، بورود إخطار للواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من مستشفى أطفيح المركزي، بوصول طفلة 4 سنوات مصابة بجرح بفروة الرأس، ونزيف داخلي بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج.

بالفحص ومناقشة والدة الطفلة اتهمت زوجة الجد للأب، 60 عامًا، بإحداث إصابتها عن طريق ضربها بـ"الشاكوش" لرغبتها في عدم زيارتها لجدها وفرت هاربة، وجرى إعداد أكمنة وضبطها واعترفت بارتكابها للواقعة.

ورجحت التحريات والتحقيقات أن المتهمة "مهتزة نفسيا"، فأمر اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.