رميح: لدينا أكثر من 20 مليون مصري ذوي أصول ليبية من الدرجة الأولى

قال رمزي رميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إننا نعلم جيدا الاتجاه الذي تحركت فيه مصر منذ بداية الأزمة الليبية وموقفها الثابت من الأحداث التي تحدث في ليبيا، لافتاً إلى أن كل ما ذكره الرئيس السيسي بالأمس هو عبارة عن موقف ثابت منذ أن كان عضوا في المجلس العسكري وما بعد ذلك، وأن الرؤية الآن أصبحت واضحة وأصبح الأمن القومي لمصر مهدد بشكل مباشر من الناحية الغربية.

وأضاف رميح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أنه منذ عام 2015 ومصر وفقاً لاتفاق الأمم المتحدة والمادة 51 فإن لها الحق في الدفاع عن أمنها وسيادتها، مشيراً إلى أنه يجب أن يعلم الجميع محلياً وإقليمياً ودولياً أن ليبيا تأسست بقرار من الجميعة العامة للأمم المتحدة سنة 1949.

وتابع، أنه بوجود المستشار عبدالله الصالح وخليفة حفتر وتأييديهم لمغادرة القاهرة فإن القبائل الليبية تعي جيداً من هي مصر ولا ننسي أن هناك بعدا أكبر من بعد الحدود بين البلدين وهو البعد الديموغرافي، ونحن لدينا أكثر من 20 مليون مصري ذوي أصول ليبية من الدرجة الأولى وبالتالي لن يقبل أي مواطن مصري الاعتداء على ليبيا ولا العكس، ولذلك هناك أمن قومي مشترك لا مثيل ولا نظير له إلا في الدول الإتحادية.