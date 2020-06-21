الجيش الليبي: تدخل مصر عسكريا في بلادنا محل موافقة من كل أطياف الشعب

أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أنه إذا لم يرتدع هؤلاء المرتزقة ويغادروا ليبيا بالطبع سيكون هناك تحرك كبير من قبل الشعب الليبي ومجلس النواب، حيث سيطالبون بتفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك ووجود دور مصري حقيقي على الأرض خاصة في ظل ما تشهده ليبيا من تدمير لمؤسساتها على مدار تسع سنوات والتي باتت هشة.

وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن الجيش الليبي يشهد الآن بداية تكوينه ولا يستطيع بمقوماته الحالية أن يقارع دولة بحجم تركيا وبالتالي فإن تدخل مصر لا يختلف عليه اثنان في ليبيا سواء مجلس النواب أو كامل أفراد الشعب الليبي في حال دعا الموقف ذلك.

وحول الموقف في سرت، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن الجيش الليبي فطن للمؤامرة التركية التي تهدف لجرنا صوب طرابلس بينما يتفرغ هو للتوجه والزحف نحو سرت للسيطرة على منطقة الهلال النفطي وعندما أدركنا ذلك عدنا لسرت وتمركزنا هناك لحماية عصب الحياة الليبية.

وتابعت: "تركيا إذا فشلت في السيطرة على سرت فستصبح كمن حرث في بحر بلا نتيجة وهذا لا ترغب فيه تركيا لأن هدفها الرئيسي السيطرة على الهلال النفطي بواسطة المعتوه أردوغان كما يلقبه الليبيون".