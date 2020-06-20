تحيا مصر وعاش السيسي.. تريند في السعودية: مصر والمملكة "إيد واحدة"

بعد ساعات قليلة من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية، عن ليبيا وعلاقتها بالأمن القومي المصري والعربي، والتي أعلن فيها استعداد مصر التدخل، في ليبيا، من أجل ردع الميليشيات الإرهابية.

تصدر هاشتاج "تحيا مصر وعاش السيسي" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في المملكة العربية السعودية، وشارك فيه عدد من المصريين والشباب العربي.

وقال أحد المعلقين: "مصر ليس لديها مرتزقة تنقلهم من سوريا وتزج بهم في ليبيا ليقاتلوا بالنيابة عنها، وليست خاضعة لحماية القوات الأجنبية الناتو، ولكن لديها جيشها من خيرة أبناءها يدافعون عنها ويحمون حدودها، من يظن أن مصر ستترك لوحدها فهو واهم ولا يعرف قيمة مصر عند شرفاء العرب".

وأضاف أخر: "تحيا الجيش المصري، تحيا مصر وعاش السيسي، السعودية ومصر قلب العروبة وجناحي الأمة، محتاجين دعم من الإخوة العرب مش ضعف لا والله دي وحدة عربية عشان يعرفوا مين هما العرب".