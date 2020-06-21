اهتمام واسع من الصحافة التركية بتصريحات السيسي حول ليبيا: تهديد لأنقرة

حظيت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، حول ليبيا، باهتمام كبير في الصحف التركية، وأبرزت تصريحاته حول كون سرت والجفرة خطا أحمر بالنسبة لمصر، ما اعتبرته تهديدًا للوجود التركي على الأراضي الليبية.

وقال السيسي خلال تفقده القوات المسلحة في المنطقة الغربية العسكرية: "لن نكون غزاة، لكن الموقف الآن مختلف، فالأمن القومي العربي والأمن القومي المصري والليبي يهتز، ويخطئ من يعتقد أن حلمنا ضعف، وأن الصبر تردد، لكن صبرنا صبر لاستجلاء الموقف وإيضاح الحقائق".

وأضاف: "إذا تحرك الشعب الليبي وطالبنا بالتدخل، فنحن على استعداد كامل لتقديم الدعم لهم"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وشدد الرئيس على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها، محذراً من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود مصر الغربية، وأكد أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.

وبعد كلمة الرئيس السيسي تباحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمير قطر تميم بن حمد، حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

وكانت لتلك الكلمة صدى واسع جدًا في الصحافة التركية وعلى رأسها وكالة الأناضول، وهي الوكالة الرسمية لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث نقلت تصريحات الرئيس المصري تحت عنوان: "رسالة السيسي للجيش: كونوا مستعدين لأي عمليات عسكرية داخل البلد أو خارجها".

ونقلت وكالة سبوتنيك، النسخة التركية، تصريحات الرئيس المصري تحت عنوان "أمر من السيسي للجيش بالاستعداد للعمليات خارج الحدود".

وجريدة "إن سون خبر" التركية نقلت تصريحات السيسي تحت عنوان: "السيسي يحاول تهديد تركيا حول المسألة الليبية".

ونقلت جريدة "سوزجو" التركية التصريحات حول ليبيا تحت عنوان "حملة من حكومة السيسي ضد تركيا".

ونقلت جريدة "خبر 7" تصريحات السيسي تحت عنوان: "تهديد من السيسي بليبيا: سنتدخل هناك".

وكتبت جريدة "ديكان" التركية تحت عنوان: "السيسي يشرف على الوحدات الموجودة على الحدود مع ليبيا وأمر بالاستعداد لعمليات خارج الحدود".

وكتبت جريدة T24، تحت عنوان "مصر: سرت خطنا الأحمر".