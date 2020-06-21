شقيقة السندريلا: سعاد حسني تزوجت من حليم ونحتفظ بقسيمة الزواج

تحل اليوم ذكري وفاة سندريلا الشاشة سعاد حسني والتي توفت ٢١ يونيو 2001، وفي ذكراها قالت جنجاه شقيقة سعاد حسني لـ"الوطن": اعتدنا من يوم وفاة سعاد ان نحيي بأن نتجمع ونقرأ القران وندعي لها بالرحمة والمغفره".

وعن حقيقة جوازها من عبد الحليم حافظ، قالت جنجاه إن سعاد بالفعل تزوجت من العندليب، ونحتفظ بقسيمة الزواج التي نشرتها في كتاب "سعاد واسرار الجريمة"، مضيفة: "لا ادري لماذا كل الجدل في هذا الموضوع حتي الان ومن يري انهم لم يتزوجوا براحتهم، نحن لم نحجر علي راي أحد".

وأضافت: نحن كأسرة سعاد حسني لم يشغلنا هذا الجدل الاثنان حاليا بين يدي الله ونحن كأسرتها قولنا الحقيقة بقسيمة الزواج".