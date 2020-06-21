التأمين الصحي: التنسيق مع كل الجهات بشأن لجان امتحانات الثانوية

قال الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن وزارة الصحة دائما حريصة على تقديم رعاية علاجية ووقائية وخدمات صحية للمواطنين مهما كانت الظروف في الاستقرار أو الطوارئ والأمراض المعدية والكوارث، لافتاً إلى أننا في ظروف استثنائية وتم وضع خطة كبيرة بالتنسيق مع كافة إدارات وهيئات الدولة ومع جميع قطاعات وزارة الصحة والتربية والتعليم وهيئة الإسعاف المصرية لضمان اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا بين الطلاب في نطاق لجان الامتحان أو تسربه للمجتمع.

وأضاف ضاحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن هيئة التأمين الصحي هو المسؤول عن تأمين امتحانات الثانوية العامة في الحضر وبالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية متوفر 560 سيارة إسعاف في محيط اللجان وأكثر من 900 طبيب من التأمين الصحي و 1200 زائرة صحية في كل لجان الامتحانات.

وأكد، أن هناك تنسيقا كاملا بين قطاعات الوزارة كلها سواء التأمين الصحي أو قطاع الطب العلاجي والوقائي والرعاية الأساسية، وتم تحديد المستشفيات في حالة ظهور أي حالات مصابة بكورونا وستكون مستشفيات عزل، وأيضا تحديد مستشفيات الطوارئ ومسارات عربيات الإسعاف وطرق التواصل.

وتابع، أنه تم التأكيد من جاهزية لجان الامتحانات كلها من حيث التعليم وتوافر مواد الوقاية.