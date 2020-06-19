مصابة بكورونا تضع توأم في مسنشفى التأمين الصحي ببنها

أعلنت مستشفى بنها النموذجي للتأمين الصحي، أول حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا بالمستشفى حيث وضعت المصابة توأم تم نقلهما إلى الحضانات.

من جانبه، أوضح محمد منير مدير مستشفى بنها النموذجي للتأمين الصحي، أن الأطباء نجحوا في إجراء عملية الولادة بالمستشفى لأول سيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى أن المريضة وضعت توأم بالشهر السابع وتم استقبال الأطفال بالحضانات لمتابعة حالتهم حتى الشفاء.

ووجه منير الشكر لفريق العمل الدكتور خالد القاضي استشاري النساء والتوليد، والدكتور طاهر نعماني أخصائي النساء والتوليد الدكتور خالد سلطان طبيب مقيم النساء والتوليد الدكتور مجدي عبد المنعم استشاري التخدير والدكتور محمد ياسين أخصائي الأطفال وحديثي الولادة وجميع الممرضون والعامل الذين ساهموا في انجاح هذا العمل .