استشاري نفسي لأهالي طلاب الثانوية: أبوس إيدك ماتقولش لابنك إنت مش نافع

وجه الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، النصيحة لطلاب الثانوية العامة بضرورة النوم جيداً، لأن أي مذاكرة ستذاكرها حالياً لن يستوعبها المخ ولن تستفيد منها وأن المعلومات التي خزنتها في المخ سواء من الصف الأول أو الثاني الثانوي وطوال العام هي من ستتواجد معك في ورقة الإجابة غدا، ويجب تناول وجبة خفيفة وخلوها من المواد الدسمة ومنع الوجبات السريعة تماما أيام الامتحانات لأنها تقلل من التركيز والانتباه.

وأكد فرويز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، على ضرورة الهدوء بشكل كبير ونسيان فيروس كورونا مع الإلتزام بالمحاذير الطبية والصحية وسنجد أن الأمور مرت بهدوء وفي حالة التوتر يوجد ما يسمي بالحالة النفسية والعصبية وكلما زاد القلق كلما أصبح أكثر عرضه للمرض.

ونصح أولياء الأمور بعدم مقارنة ابنك بغيره "أبوس إيدك متقولش لابنك انت مش نافع ولا جايب ثمنك في الامتحانات وجاي تذاكر دلوقتي ياريت تسيبه النهاردة يشاهد التلفاز وينام جيدا، وعدم الذهاب معهم إلى اللجان وعدم الضغط عليهم أو طلب منهم أي شيء في الفترة الحالية سوى المذاكرة في هدوء تام وسيحصل النتيجة المرجوة".