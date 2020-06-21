سعوديون يطلقون هاشتاج "أمن مصر من أمن السعودية": إذا كنت عربيا ادعم مصر

بعد ساعات قليلة من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية، عن ليبيا وعلاقتها بالأمن القومي المصري والعربي، والتي أعلن فيها استعداد مصر التدخل، في ليبيا، من أجل ردع الميليشيات الإرهابية، تصدر هاشتاج "أمن مصر من أمن السعودية" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في المملكة العربية السعودية، وشارك فيه عدد كبير من السعوديين، إضافة إلى بعض المصريين والشباب العربي.

وقال أحد المعلقين: "لا تجرب غضب المصري في الدفاع عن وطنه"، فيما استشهد آخر بتصريحات للأمير السعودي الراحل سعود الفيصل والذي قال فيها " السعودية تقف مع مصر في كل وقت وفي كل قضية لذلك نحن معكم ولن نخذلكم يامصر العظيمة".

فيما قال أخر: " من المشاهد التي تثبت الخيانة وتفضح الجماعات التي تدّعي زورا انها اسلامية انها تقف اليوم مع اثيوبيا ضد مصر ومع تركيا ضد مصر!.. وهؤلاء "الخونة" موجودون في كل الدول العربية فأنتبهوا منهم فهم حمير طرواده الذين يفتحون بيوتهم ويبيعون شرفهم للغزاة".

بينما استشهد الكثيرين بمقولات غازي القصيبي، رحمه الله، الأديب والدبلوماسي السعودي السابق: "الحياد فضيلة عندما تكون المعركة بين شر وشر، ولكنه رذيلة عندما تكون المعركة بين حق وباطل و الحياد ذكاء عندما يكون الصراع بين ظالم وظالم ، ولكنه حمق عندما يكون الصراع بين ظالم ومظلوم".

فيما قال أخر: " ان كنت عربياً ولا تحب مصر .. فابحث لنفسك عن لغه وقومية اخرى، حفظ الله مصر من كل شر، من حق مصر حماية حدودها ومن حق السعودية الوقوف معها"، وعلق آخر: " التاريخ يثبت أن السعودية لم تتأخر يوما من الأيام مع دولة مصر، والسعودية قيادة وشعبا.. وبحكم الأخوة الإسلامية.. ستقف مع دولة مصر، في حماية أمنها القومي.. ولن تتردد في ذلك"، وقال مواطن سعودي آخر: "إذا كنت عربيا ادعم مصر".

وتصدر هاشتاج "تحيا مصر وعاش السيسي" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في المملكة العربية السعودية، أيضًا، وشارك فيه عدد من المصريين والشباب العربي.