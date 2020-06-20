مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، 3 رحلات طيران اسثتنائية، على متنهم 750 مصريا من العالقين في السعودية وروسيا والبحرين، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلة مصر للطيران وصلت من موسكو على متنها 300 مصري، ورحلة لمصر للطيران من البحرين على متنها 280 مصريا، ورحلة لطيران العربية قادمة من الرياض على متنها 170 مصريا.

وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، اختبارات قياس درجات الحرارة علي جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وجرى السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.