وزيرة الثقافة: السينمات جاهزة ومستعدة لبدء العمل فور اتخاذ قرار الفتح

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن السينمات مغلقة في الوقت الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولكن تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة لبدء العمل بها فور صدور قرارًا من لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، فالسينمات وضعها أصعب نوعًا ما من المسارح، وذلك حسب نسبة العدد داخل القاعة، ولكن تم الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة وتجهيز كل شيء من أجل بدء العمل بها.

وأضافت "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbcمصر"، أن الوزارة لم توقف نشاطها في ظل جائحة فيروس كورونا، وقامت الوزارة بإعلان جوائز الدولة التقديرية "النيل- التفوق – التشجيعية" في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية، موجهة بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموافقة بانعقاد الاجتماع في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر البلاد، وذلك تقديرًا لأبناء الوطن من المبدعين.

وأشارت إلى أن انعقاد المجلس الأعلى للثقافة وإعلان الجوائز انقذ المجلس من مشكلة كبرى قد واجهته في عام 1967، " الحمد لله إن الجوائز دي متعطلش أو ترحل للعام القادم، كان عُرس للثقافة المصرية بإعلان الجوائز والحاصلين عليها اسماء كبيرة جدا جدا"، وتم إعلان ذلك في المسرح الكبير في دار الأوبرا وكانت الاحتياطات التي تم اتخاذها عظيمة ومشرفة.