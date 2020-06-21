العناني: السيسي وجه بتوفير الدعم للسياحة والحفاظ على العمالة بالقطاع

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن خسائر مصر من السياحة مليار دولار شهريا مع توقف السياحة في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على كل طلباته لدعم القطاع السياحي ، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير كل أشكال الدعم للسياحة والحفاظ على العمالة في القطاع.

وأضاف "العناني"، خلال تصريحات لشاشة "صدى البلد"، خلال برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه خلال 60 يوما من الآن سيتم فتح أول متحف في شرم الشيخ وفتح متحف في كفر الشيخ وموكب المومياوات الملكية وعدد من الافتتاحات الأخرى موجها التحية للعاملين في المجلس الأعلى للآثار.

وزير الأثار: المتحف الكبير وصل تكلفته لمليار دولار والافتتاح العام المقبل

وأشار وزير الأثار، إلى أن تكلفة المتحف الكبير مليار دولار وسيكون جاهزًا للافتتاح خلال العام 2021 ويتم الآن تجهيز دعوات حضور حفل الافتتاح الذي سيكون على عدة أيام، و هناك 3 شركات عالمية قدمت عروضا لنقل حفل افتتاح المتحف الكبير، مؤكدًا أنه تم اتخاذ عدة ضوابط في قطاع السياحة أشاد بها العالم.

وأكد وزير السياحة، أنه في الأول من يوليو مصر جاهزة لاستقبال السياحة من كل دول العالم، فتم اتخاذ قرار بعودة السياحة إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح كونهم الأقل إصابة في مصر، وهناك لجان مشتركة مع العديد من الجهات المحلية والأجنبية لتقييم ترخيص الفنادق.

العناني: لا يمكن المخاطرة بفتح الفنادق غير الجاهزة لاستقبال السياحة

وأوضح أنه تم إيقاف ترخيص أحد الفنادق بعد حفلة جماعية بدون اتخاذ إجراءات احترازية، ولا يمكن المخاطرة بفتح الفنادق غير الجاهزة لاستقبال السياحة لأن السائح الذي سيصاب نتيجة عدم التزام الفندق بالضوابط سيرجع السبب لمصر وليس الفندق، مؤكدًا أن بعض الفنادق استخدمت إجراءات احترازية أفضل مما هو مطلوب منها، ويوجد لجنة لمتابعة الإجراءات التي تطبقها الفنادق في الدول الخارجية.

وأردف أن المنشآت السياحية ملتزمة بالضوابط الموضوعة، فالفنادق ملتزمة بالإجراءات وهو ما شجع على رفع نسب إشغالات السياحة الداخلية إلى 50 %، والتشجيع على استقبال السياحة الخارجية بداية من أول يوليو المقبل في 3 محافظات ساحلية تعد الأقل من حيث نسب الإصابة، موضحًا أنه يوجد في مصر أكثر من 1200 فندق منهم 350 فندق مطابق للضوابط الصارمة والمواصفات المطلوبة للوقاية من فيروس كورونا.

العناني: إعفاء كل مواطني العالم من التأشيرة السياحية حتى 31 أكتوبر المقبل

وأوضح أن هناك 69 فندقا في شرم الشيخ من أصل 350 على مستوى الجمهورية ملتزمة بالضوابط، فمصر تعيش في فترة استثنائية ولن يتم العمل إلا بضوابط صارمة حفاظا على العاملين بالقطاع السياحي وكذلك سمعة السياحة المصرية، مؤكدًا أن الدولة أسهمت في قطاع السياحة من خلال اعتماد عدد من البرامج التحفيزية غير المسبوقة وتم إعفاء كل مواطني العالم من التأشيرة السياحية حتى 31 أكتوبر المقبل.