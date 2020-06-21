بدء توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة على اللجان الفرعية ببني سويف

بدأت مديرية التعليم ببني سويف، منذ قليل، توزيع أسئلة امتحان اللغة العربية على 52 لجنة فرعية بالمحافظة، بواسطة 23 سيارة أتوبيس و4 سيارات نقل وتوزيع الأسئلة والملاحظين والمراقبين على لجان الثانوية العامة.

وقامت مديرية أمن بني سويف، بإشراف اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف بتأمين امتحانات الثانوية العامة، بتواجد قوات أمنية أمام 52 لجنة بمدن وقرى المحافظة، وكذلك لمنع تواجد الأهالي أمام اللجان، بعد الساعة التاسعة صباحا بالإضافة إلى الأقوال الأمنية في الشوارع، وعدد من سيارات الشرطة التي تجوب المدن وخاصة المناطق القريبة من اللجان.

كما تم وضع خطة لتأمين نقل أسئلة الثانوية العامة، وسط إجراءات مشددة، وتشمل خطط التأمين الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدي لكافة صور الخروج على القانون، ومنع أي تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

وكانت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أعلنت تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم، وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية، تضم ممثلًا عن مديرية الصحة والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف، للتعامل الفوري مع حالات لاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، مؤكدة على وجود تنسيق تام مع مديرية الأمن بشأن تأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابات، وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المُخصصة للمشرفين على الامتحانات.

وقالت إن مديرية التربية والتعليم اتخذت بالمحافظة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتأمين مراحل الامتحان والتي تشمل تأمين مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة ومقره مدرسة الشيخ محمد متولي الشعراوي الابتدائية، بالإضافة لتولي رجال الشرطة مهمة تأمين ترتيب ونقل أوراق الأسئلة يوميا إلى لجنة النظام والمراقبة.

وأشارت إلى استعداد المحافظة لمواجهة أيه مفاجآت قد تحدث أثناء سير عملية الامتحانات بتجهيز أعداد احتياطية من الملاحظين وإعداد غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم لمتابعة موقف الامتحانات على مدار الساعة للتعامل مع أيه أحداث طارئة.

ويؤدي قرابة 20 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة في بني سويف، اليوم، امتحان اللغة العربية وسط إجراءات احترازية وقائية ضد فيروس كورونا المستجد.