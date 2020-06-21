بدء توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة على اللجان الفرعية بالدقهلية

بدأت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، منذ قليل، في نقل صناديق أسئلة الثانوية العامة من مركز توزيع الأسئلة بالمنصورة لكافة اللجان في مراكز المحافظة وسط حراسة أمنية مشددة.

حضر بدء توزيع الأسئلة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد هيكل، وكيل مديرية التربية والتعليم والقيادات الأمنية.

ونقلت الأسئلة في صناديق حديدية مغلقة بقفلين بأرقام سرية وتم وضع صناديق كل خط سير في أتوبيس وانطلق لتوزيعها على اللجان الفرعية.

وقال علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن 47 ألفا و732 طالبا تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة منهم 23 ألفا و56 شعبة علمي علوم، 8178 علمي رياضة، 16 ألفا و49 شعبة أدبي في 156 لجنة بالإضافة إلى لجنة المكفوفين، ولجنة سجن جمصة، ولجنة المتفوقين، ولجنة مستشفى الأورام، بالإضافة إلى أداء 227 طالبا و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية، وأن عدد الطلاب لا يزيد عن 14 طالبا وطالبة في اللجنة الواحدة.