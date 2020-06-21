107 أتوبيسات لنقل مراقبي امتحانات الثانوية العامة بالمجان في بني سويف

خصصت نقابة المعلمين ببني سويف، برئاسة مصطفى الديب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أتوبيسات لنقل المعلمين مجانا، إلى مقار لجانهم في أولى أيام امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح نقيب المعلمين أنه تم نقل 2500 معلم قاموا بتسجيل أسمائهم إلى مقار لجانهم، بجميع مراكز المحافظة السبع، وخارج المحافظة إلى "الفيوم، مغاغا، العدوة بالمنيا، العياط، أطفيح بالجيزة" بعدد 107 ما بين سيارات ميكروباص وأتوبيسات 50 راكب وميني باص 33 راكب.

وأضاف الديب أن النقابة وزعت الكمامات الطبية على المعلمين قبل استقلالهم السيارات لنقلهم إلى مقار اللجان، وذلك يأتي في إطار حرص النقابة بالمحافظة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد نقيب المعلمين، على أن المعلم مثل الطبيب والجندي على كاهله مسؤولية عظيمة في تحقيق السلامة والأمان لوطننا الغالي مصر، وحانت لحظة المسؤولية بتنفيذ الاستحقاق الهام بتطبيق امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في ظل جائحة كورونا، وضرورة التواجد في اللجان الامتحانية كمراقبين وملاحظين وداخل كنترولات التصحيح ولجان الإدارة، لما له من ضرورة كبيرة لمستقبل أبنائنا الطلاب، ومسؤولية كبيرة يجب أن تتحملوها بكل عزة وفخر، والدولة سخرت كل إمكانياتها لتوفير الاشتراطات الصحية المطلوبة لجميع المشاركين في الامتحانات معلمين وطلاب.

وكانت نقابة المعلمين ببني سويف، أعلنت عن توفير سيارات مجانا لنقل المعلمين الذين تم استدعائهم لمراقبة اللجان في امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة.

وأوضحت النقابة أنه سيتم تواجد السيارات لكل مركز وتجميع المعلمين والعمل على نقلهم من أماكن تجمعهم من المراكز إلى مقار اللجان بالمحافظة وخارجها.