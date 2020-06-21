غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بشمال سيناء

شكلت محافظة شمال سيناء، غرفة عمليات بديوان عام المحافظة بالعريش، لمتابعة عملية سير وانتظام امتحانات الثانوية العامة والأزهرية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة ورئيس الغرفة، أن الغرفة تضم أعضاء من إدارات الأزمات وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة، وأعضاء من مديريات الأمن والتربية والتعليم والصحة والمنطقة الأزهرية وقطاع الكهرباء وشركة المياه ومنطقة التليفونات ومرفق إسعاف شمال سيناء.

وأضاف سكرتير عام المحافظة، أن الغرفة معنية بتلقي الإخطارات من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية وغرف عمليات مجالس المدن بشأن سير وانتظام الامتحانات وعرض تقرير علي السلطة المختصة، بجانب إخطار غرفتي عمليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بأي تطورات.

وأشار سكرتير عام المحافظة، إلى أن الغرفة معنية أيضًا برصد أي معوقات وتلقي الشكاوي والإخطارات أثناء سير الامتحانات والعمل علي سرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع القيام بكافة الأعمال لضمان نجاح عملية سير الامتحانات.