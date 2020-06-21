التعليم تعلق على فيديو إصابة رئيس لجنة بكورونا ونقله للمستشفى

علق الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، على فيديو إصابة رئيس إحدى لجان الثانوية العامة في سوهاج بفيروس كورونا ونقله للمستشفى في سيارة إسعاف.

وقال حجازي، إنّ هناك تعليمات باستبدال أي شخص يعمل بمنظومة امتحانات الثانوية العامة تظهر عليه أعراض كورونا، ويتم تكليف بديل ليؤدي مهامه، مؤكدا إجراء تعقيم فوري للجنة الامتحانات، حرصا على سلامته وصحة العاملين باللجنة التي يتم فيها اكتشاف الحالة المصابة.

يذكر أنّ 652 ألفا و289 طالبا وطالبة يؤدون اليوم امتحان مادة اللغة العربية، موزعين على 56 ألفا و591 لجنة فرعية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2019 – 2010.