مدارس الشرقية تستقبل 44 ألف طالب لأداء امتحانات الثانوية

بدأ طلاب الثانوية العامة التوافد على لجان الامتحانات بمحافظة الشرقية، لأداء امتحان مادة اللغة العربية.

وقال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إنّ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألفا و788 طالبا وطالبة مقسمين لـ17 ألفا و564 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و20 ألفا و122 طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم، و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة العلمي رياضة، في 162 لجنة.

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكنترول، وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام، وعددها 46 استراحة بإجمالي 1302 سرير.

وفي السياق ذاته، كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لجنة إدارة الأزمة بالتنسيق مع مديري الإدارات الفنية المعنية بمديرية الشؤون الصحية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات، بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، وتكثيف المرور على لجان امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة من التأمين الطبي، والتأكد من اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما وجه بمتابعة أعمال تطهير اللجان قبل بداية الامتحانات، وبعد الانتهاء منها، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وترك المسافات المحددة للتباعد بين المقاعد المخصصة لكل طالب لا تقل عن متر، والتأكد من توافر التهوية الجيدة باللجان، والتأكد من تجهيز غرف للكشف بالمدارس والمعاهد المخصصة للجان الامتحانات، وتوافر الأطباء والزائرة الصحية بها للكشف الحراري، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بها، والتأكد من تسليم الكمامات والواقيات للطلاب والمراقبين والعاملين، وتوافر أدوات التعقيم والتطهير باللجان ودورات المياه.