محافظ الشرقية: نسبة الإشغال في غرف العناية المركزة وصلت 100%

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن نسبة الإشغال في غرف العناية المركزة وصلت إلى 100%، وهى مشكلة تواجه المسئولين في المحافظة، كما تم تشكيل لجنتين برئاسة عضوين من مجلس النواب للمرور على المستشفيات للتعرف على أي مشاكل بها خاصة بمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه عقد لقاء مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عبر الفيديو كونفرانس، بحضور قيادات من وزارة الصحة، وتم الاتفاق على فتح بعض أماكن العزل والعناية المركز بمستشفيات العاشر من رمضان كمرحلة أولى بها 8 أسرة عناية مركزة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن نسبة زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، مقبولة جدًا بالنسبة لعدد السكان الكثيف، ويتم المرور بكافة المستشفيات لرصد أي نقص بالمستلزمات الطبيبة وتوفيرها.