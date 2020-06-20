الشرقية تستعد لامتحانات الثانوية العامة بخطة تأمين طبي

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، بالتنسيق مع مديري الإدارات الفنية المعنية بمديرية الشؤون الصحية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات، للمتابعة المستمرة على مدار الساعة، وتكثيف المرور على لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 162 لجنة.

ويهدف المرور على اللجان إلى متابعة الإجراءات النهائية من خطة التأمين الطبي، والتأكد من اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، إستعدادًا لخوض الامتحانات التي ستنطلق غدًا الأحد.

كما وجه "مسعود" بمتابعة أعمال تطهير اللجان قبل بداية الامتحانات، وتنفيذ ذلك أيضًا بعد الانتهاء منها، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وترك المسافات المحددة للتباعد بين المقاعد المخصصة لكل طالب، بحيث لا تقل عن متر.

كما شدد على التأكد من توافر التهوية الجيدة باللجان، وتجهيز غرف للكشف بالمدارس والمعاهد المخصصة للجان الامتحانات، وتوافر الأطباء والزائرة الصحية بها، للكشف الحراري، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بها، والتأكد من تسليم الكمامات والواقيات للطلاب والمراقبين والعاملين، وتوافر أدوات التعقيم والتطهير باللجان ودورات المياه.

وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية الشؤون الصحية بالشرقية رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية، وتم تكليف مديري الإدارات الصحية والمستشفيات، بزيادة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، مع تكثيف عمل فرق الترصد بالوحدات الصحية، كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالدفع بسيارات الإسعاف والاتفاق علي أماكن التمركز.