صور.. طلاب الثانوية بجنوب سيناء يبدأون التوافد على لجان الامتحان

بدأ طلاب وطالبات شهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء، التوافد للجان الامتحانات اليوم الأحد، لأداء امتحانات الدور الأول وسط اجراءات احترازية غير مسبوقة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

ويؤدي الامتحانات اليوم 794 طالبا وطالبة، في مادة اللغة العربية، بداية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، موزعين على 7 لجان بواقع 177 طالبا وطالبة بلجنة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء، و171 بلجنة الأمل الرسمية للغات بطور سيناء، و82 بلجنة السادات الثانوية برأس سدر، و94 بلجنة أبورديس الثانوية، و166 بلجنة الفيروز بشرم الشيخ، و65 بلجنة على بن ابي طالب بدهب، وأخيرا 39 طالبا وطالبة بلجنة المجمع التعليمي بنويبع

وجرى التأكيد على منع دخول الطلاب بالتليفونات المحمولة، والحرص على لبس الكمامات، ووضع واقي بلاستيكي في الأرجل مع اتباع القرارات الوزارية الخاصة بإجراءات الامتحانات، والاجراءات الاحترازية.