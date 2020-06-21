طلاب الثانوية يتوافدون على لجان الإسكندرية.. الدخول بعد الكشف

بدأ طلاب الثانوية العامة التوافد على لجان الإسكندرية، وسط إجراءات احترازية مشددة بداية من الدخول على البوابات.

وفي مدرسة الزهور، اصطفت معلمات وطبيبة لكشف قياس درجة حرارة الطالبات أثناء دخولهن من البوابات، فيما تواجدت طبيبة على البوابات للتعامل مع أي طالبة حال ارتفاع درجة الحرارة، فيما ارتدي المعلمين والمعلمات والأمن ورؤساء اللجان الماسكات والواقي الخاص.

وبدأ الطلاب في الدخول منذ الثامنة صباحا وحتى التاسعة صباحا، ووصلت صناديق الأسئلة للجان المدارس لبدء أعمال اللجان.

وبدأ 47 ألفا و180 طالبًا وطالبة التوافد على لجان الثانوية العامة في الإسكندرية، صباح اليوم، وعددها 146 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية في تمام الساعة العاشرة صباحًا ولمدة 3 ساعات، بنظام "البوكليت" - دمج ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة معًا، وفقًا لجدول الامتحانات المعدل للعام الدراسي 2019/ 2020.

والتزام الطلاب بالوقوف على مسافات وفقا للعلامات الإرشادية التي وضعتها مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية خارج المدارس، لتنظيم دخول الطلاب عبر 145 بوابة تعقيم ذاتي تحتوى على مواد مطهرة ومعقمة أقرتها وزارة الصحة والسكان.

من جانبه، قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنّه جرى تسليم الطلاب مستلزمات الحماية من الكمامات وغطاء الأحذية والجل المعقم والجوانتي.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنّه جرى تجهيز 31 استراحة للمراقبين والمصححين ورؤساء اللجان بواقع 22 استراحة للرجال و9 للسيدات، مزودة بـ"مبردات المياه، الثلاجات، المراوح الهوائية، التليفزيونات، والأثاث اللازم للإقامة" ما يوفر سبل الراحة للمعلمين.