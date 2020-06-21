كواليس جولة مدبولي في لجان الثانوية.. أجراها في 10 دقائق بمدينة نصر

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في تمام الثامنة والنصف صباحا لمجمع مدارس الملك فهد الرسمي المتميز للغات بمدينة نصر، لمتابعة الإجراءات الاحترازية لأولى أيام الثانوية العامة، التي تنطلق اليوم.

وحرص مدبولي، على أن يجري جولته وينتهي منها سريعا، إذ لم تستغرق الجولة منذ بدايتها حتى نهايتها سوى 10 دقائق فقط، وذلك حرصا منه على مراعاة الإجراءات الاحترازية، وتقليل التزاحم، وتفادي التأثير على حسن سير الامتحانات بالمدرسة.

حضر الجولة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

ولدى وصول رئيس الوزراء للمدرسة، كان الطلاب بدأوا التوافد على المدارس، ليحيى رئيس الوزراء الطلاب المصطفين لقياس درجة الحرارة بجوار سور المدرسة.

ووجه مدبولي كلمات التشجيع للطلاب، متمنيا لهم التوفيق فب أداء الامتحانات، كما طالبهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان.

وعقب ذلك، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي دخول الطلاب للمدرسة، إذ شرح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، مراحل الدخول منذ مرور الطلاب ببوابات التعقيم، ثم تسليمهم الكمامات، ومواد التطهير، والأكياس البلاستيكية لوضعها حول الأحذية.

كما تفقد رئيس الوزراء بعض اللجان داخل المدرسة قبل دخول الطلاب، واطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يخص التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.

وشرحت وزيرة الصحة مكونات غرفتي الكشف داخل المدرسة والمخصصتين لفحص الحالات التي تعاني من أي أعراض، من جانب طبيب متخصص.