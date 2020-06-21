التعليم: توزيع 33 مليون كمامة ومطهرات وأجهزة قياس حرارة بلجان الامتحان

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعاونت ونسقت مع جميع أجهزة الدولة لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مؤكدا نقل 100 مليون منتج إلى اللجان، عبارة عن 33 مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي وأجهزة كشف الحرارة، عن طريق 3 ملايين سيارة نقل.

وأضاف شوقي، أن إجراءات خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة والثانوية الفنية، جرى وضعها بالتنسيق مع كل القطاعات المختصة في الوزارة وبالتنسيق الكامل مع وكلاء وزارة التربية والتعليم في كل محافظات الجمهورية؛ لضمان سلامة الطلاب والمشرفين على اللجان والقائمين على عملية التصحيح خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد أن كل هذه الإجراءات حدثت بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، فضلا عن وزارة الصحة، إضافة إلى التنمية المحلية والمستشار العسكري في كل محافظة، منوها بوجود غرفة عمليات بكل مديرية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على لجان الثانوية العامة بإحدى مدارس مدينة نصر، صباح اليوم.