التعليم: توزيع 33 مليون كمامة ومطهرات وأجهزة قياس حرارة بلجان الامتحان
كتب:
محمد مجدي
10:13 ص | الأحد 21 يونيو 2020
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعاونت ونسقت مع جميع أجهزة الدولة لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مؤكدا نقل 100 مليون منتج إلى اللجان، عبارة عن 33 مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي وأجهزة كشف الحرارة، عن طريق 3 ملايين سيارة نقل.
وأضاف شوقي، أن إجراءات خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة والثانوية الفنية، جرى وضعها بالتنسيق مع كل القطاعات المختصة في الوزارة وبالتنسيق الكامل مع وكلاء وزارة التربية والتعليم في كل محافظات الجمهورية؛ لضمان سلامة الطلاب والمشرفين على اللجان والقائمين على عملية التصحيح خلال فترة انعقاد الامتحانات.
وأكد أن كل هذه الإجراءات حدثت بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، فضلا عن وزارة الصحة، إضافة إلى التنمية المحلية والمستشار العسكري في كل محافظة، منوها بوجود غرفة عمليات بكل مديرية.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على لجان الثانوية العامة بإحدى مدارس مدينة نصر، صباح اليوم.