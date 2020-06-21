ضبط مصنع كمامات غير مرخص في الشرقية

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن قيام المديرية بشن حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق بين إدارة التفتيش الصيدلي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا لصيدلية بكفر صقر بعد أن وردت معلومات تفيد بقيام صاحبها بالاتجار في الأدوية المخدرة (الترامادول المهرب) وتخزينه بكميات كبيرة في صيدليته وسيارته الخاصة بغرض البيع والتوزيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المخالفة.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن ضبط 638 قرص ترامادول مهرب، ومنشطات مهربة أخرى مجهولة المصدر، وأدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي محظور بيعها، أدوية مدرجة بالجدول الثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية منتهية الصلاحية؛ ليصل إجمالي ما تم تحريزه من الأدوية المخالفة 1666 (قرص / عبوة / أمبول).

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن خلال تفتيش مسكن الصيدلي المخالف بعد الحصول علي إذن النيابة تم العثور على مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات بالدور الأرضي لمنزله، وضبط كمية كبيرة من الكمامات المخالفة بداخله تقارب الـ 500 ألف كمامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم برقم 8592 جنايات مركز كفر صقر لسنة 2020، كما تم التحفظ على الصيدلي المخالف.