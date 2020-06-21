الصحة لرئيس الوزراء: مستعدون لتأمين امتحانات الثانوية طبيا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعداد الوزارة للتأمين الطبي بشكل كامل لامتحانات الثانوية العامة، وذلك أثناء جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، للجان الثانوية العامة.

وقالت زايد، لمدبولي، إنّ هناك فرقا طبية من أطباء وتمريض وزائرات صحيات في اللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير وتوافر المستلزمات الوقائية، والمرور المستمر على اللجان وقياس درجات الحرارة.

وأضافت وزيرة الصحة أنّ الأطقم الطبية تتأكد من التهوية الجيدة للجان والتشديد على ارتداء الكمامات واتباع إجراءات التباعد، لافتة إلى التأكد من تمركز سيارات الإسعاف بأماكنها المحددة في محيط اللجان، لنقل أي حالة طارئة واتباع خطط الإخلاء المقررة لأقرب مستشفى مجهز لاستقبال تلك الحالات.