تعليم القليوبية توجه بمنع تجمعات الأهالي أمام لجان الثانوية

تفقد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لجان الثانوية العامة بالمحافظة للاطمئنان على مدى الالتزام بإجراءات التعقيم داخل وخارج اللجان، حفاظا على حياة الطلاب.

وأصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تعليماته بالتنسيق بين الأمن والوحدات المحلية لمنع وجود أي تجمعات لأهالي الطلاب والمواطنين بمحيط اللجان، مشددا على اتخاذ أقصى درجات الحماية والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الطلاب الذين يؤدون الامتحانات، وتوفير وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات، واتخاذ التدابير التي من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

وشدد المحافظ على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد، اعتبارًا من الثامنة صباحا، وتوزع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان الامتحان.

وعدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة للعام الحالي بمحافظة القليوبية 39256 طالبا وطالبة، وعدد اللجان الأساسية 112 لجنة، وعدد اللجان الاحتياطية 12 لجنة.