ننشر احتياطات جامعة دمياط لامتحانات طلاب السنوات النهائية

أعلنت جامعة دمياط برئاسة وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الإجراءات الاحترازية الوقائية التالية لامتحانات طلاب السنوات النهائية والمتمثلة في "

أولا - إعلان كافة الجداول الامتحانية للطلاب الكترونياً وبكافة الوسائل التكنولوجية المتاحة للكليات ويشمل الإعلان توزيع الطلاب وأماكن اللجان ثانيا - تطهير قاعات اللجان الإمتحانية بالمطهرات المخصصة قبل إجراء كل امتحان بوقت كاف وتطهير أي مكان يمكن أن يتواجد به الطلابثالثا.. ضرورة تواجد الطلاب بمقار اللجان قبل الامتحان بساعة على الأقل رابعا - إلا تقل المسافة حول الطالب من جميع الجهات عن 1.5 متر

خامسا- وضع أرقام الجلوس على المقاعد المخصصة لها في حافظة بلاستيكية حتي لا تتأثر بعملية التطهير.

سادسا - تعد كل كلية مكان لعقد لجنة خاصة منعزلة جيدة التهوية يتباعد فيها الطلاب بمسافة لا تقل عن 2 متر من جميع الجهات لمن يظهر عليه أي أعراض مرضية .سابعا - وضع علامات إرشادية واضحة بأماكن وكشوف اللجان وأرقام الجلوس للطلاب مع مراعاة عدم التزاحم .وإلزام الطلاب بارتداء قناع الوجه (الكمامة) عند دخول الامتحان .

ثامنا - على الطلاب التوجه مباشرة للجان الامتحانية وتمنع التجمعات قبل وبعد انتهاء اللجان الامتحانية مع تواجد الأمن الإداري مع إدارة الكلية لتنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانية وخروجهم .

تاسعا - منع تداول الأدوات بين الطلاب أثناء الامتحان والتنبيه علي إحضار الادوات الشخصية الخاصة بكل طالب .عاشرا - يوقع الطالب علي كشوف الحضور والانصراف بقلمه الخاص مع ترك الأبواب والنوافذ بأماكن اللجان الامتحانية مفتوحة للتهوية .

الحادي عشر - تطهير وتعقيم دورات المياه وتوافر المواد المطهرة بها وقيام الادارة الطبية بالجامعة بتشكيل لجان طبية لإتخاذ الإجراءات الوقائية خلال انعقاد الامتحانات والتعامل مع أي أعراض مرضية قد تظهر في وقتها.

الثاني عشر - حفظ الأوراق الامتحانية بالكنترولات المعنية ويحظر التعامل معها لمدة 48 ساعة مع توفير مطهرات اليد داخل الكنترول وداخل قاعات التصحيح الثالث عشر - إرتداء كل المشاركين بأعمال الامتحانات طوال فترة تواجدهم قناع الوجه ( الكمامة ) مع توفير قاعات واسعة وجيدة التهوية للمصححين.