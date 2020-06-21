51 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوي العام ببورسعيد وزحام أمام البوابات

أجرى، اليوم، 5135 طالبا وطالبة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة في بورسعيد، موزعين على 17 لجنة في أحياء المحافظة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة لضمان سلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشهدت المدارس تواجد سيارات الإسعاف في محيطها وإجراءات صحية مكثفة، حيث تأكد مسؤولو الصحة والتعليم من ارتداء الطلاب للكمامات وجرى قياس درجة حرارتهم وتجهيز بوابات تعقيم أمام الأبواب.

كما شهد محيط مدارس بورسعيد الثانوية العسكرية وبورسعيد الثانوية بنات والتجريبية للغات، ازدحاما من الطلاب أمام المدارس بداية من الساعة الثامنة صباحا.

وتواجد أولياء الأمور أمام اللجان، إلا أن الأمن تمكن من تهدئة روعهم وطالبهم بالانصراف.