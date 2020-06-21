أتوبيسات "المعلمين" تنقل المراقبين إلى لجان الثانوية العامة

وصلت أتوبيسات تابعة لعدد من نقابات المعلمين الفرعية إلى مقرات لجان الثانوية العامة، بعدما أعلنت النقابة في وقت سابق توفير وسائل نقل مجانية للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.

وتحركت أتوبيسات نقل المعلمين المكلفين بأعمال الملاحظة والمراقبة على امتحانات الثانوية العامة، من أمام كل نقابة فرعية تمكنت من توفير وسائل نقل للمعلمين خصوصا في المناطق البعيدة أو في محافظة غير محافظة السكن.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في وسائل المواصلات التي تنقل المعلمين إلى لجان الثانوية العامة، من توفير الكمامات الطبية والمطهرات وقواعد التباعد الاجتماعي وعدم التكدس داخل الأتوبيسات.

وشدد الزناتي على وجود متابعة على مدار الساعة لأوضاع المعلمين في أثناء عمل لجان الثانوية العامة؛ للاطمئنان على صحة وسلامة الزملاء المعلمين، مضيفا أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية بالتواصل المستمر مع لجان الثانوية العامة من خلال غرف العمليات الفرعية لديهم، ورفع تقارير يومية لغرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة عن أي مشكلة تواجه المعلمين المشاركين في الامتحانات، وحلها فورا.