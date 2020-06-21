تأخر توزيع نماذج امتحان العربي في لجان سمالوط بالمنيا

رصدت غرفة عمليات تعليم المنيا، تأخر توزيع أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية على الطلاب، ما تسبب في حالة ارتباك بينهم.

بدأت محافظة المنيا، اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 36 ألفا و143 طالبا وطالبة، موزعين على 133 لجنة رئيسية، ولا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالبا وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم.

وكلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كل أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان، عقب كل امتحان، بالإضافة لتوفير بوابات تعقيم وتطهير ذاتية بمدخل جميع اللجان.