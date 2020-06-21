تغيب 11 مراقبا بلجنة ثاتوية في كفر الشيخ.. و"التعليم" تستبدلهم

استبدلت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ 11 مراقبا بمدرسة الشهيد نعمان بإدارة مطوبس التعليمية نظرًا لتغيبهم.

وقال بيان لغرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد عبدالله مدير الغرفة، إن عمليات دخول الطلاب والمراقبين، في امتحانات الثانوية العامة منتظمة ومرت بهدوء ولم تحدث ثمة معوقات وذلك وسط إجراءات احترازية وقائية، حيث تم تعقيم اللجان ودخول الطلاب من بوابات التعقيم الذاتية، وسط حضور أمني مكثف ومراقبة صحية لحالة الطلاب. ويؤدي 19413 طالب وطالبة إمتحانات الثانوية العامة في 84 لجنة بكفر الشيخ.

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد "الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية".