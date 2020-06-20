محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير سوق ميت علوان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، سوق ميت علوان والمناطق المحيطة به، لمتابعة أعمال التطوير، ضمن خطة الدولة والمحافظة لتطوير المناطق العشوائية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن تطوير المناطق العشوائية، يساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال تحسين البيئة العمرانية للمناطق السكنية، مكلفًا رئيس المركز والمدينة، بتكثيف حملات النظافة، ورفع كفاءة الطرق، وإزالة كافة الإشغالات، وسرعة الانتهاء من المرافق بسوق ميت علوان، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واجرى المحافظ، جولة تفقدية على المحال التجارية، موجهًا بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتكثيف الحملات التموينية والرقابية، للتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين، حفاظاً على الصحة العامة وسلامتهم.