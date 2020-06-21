رئيسة سفاجا تتابع الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية

تابعت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر اليوم الأحد، توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان بإرتدائهم الكمامات و تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب داخل لجان الامتحانات، مع الالتزام بكافة الاجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

أكدت "المغربي" أنه تم اتخاذ كافة التدباير اللازمة وتهيئة المناخ المناسب للطلاب في لجنتي الثانوي بنين والثانوية بنات بالمدينة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الآمنة من حيث التباعد بين الطلاب خلال الامتحانات، مع فحص الطلاب قبيل دخول اللجان.

وأشارت رئيس المدينة إلى توفير طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة، مع توفير سيارة إسعاف بمحيط اللجان، بجانب تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وعقب انتهاء الإمتحان يوميا.

وأضافت أنه تم توفير مندوب من الوحدة المحلية بالقرب من اللجان للتدخل لحل اي مشكلة تواجه رؤساء اللجان، بجانب توفير وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق داخل كل المدارس التي بها لجان امتحانية.

ومن جانبه قال محمود عامر، مدير الإدارة التعليمية بسفاجا، إن الإمتحانات يؤديها 300‪ طالبًا وطالبة موزعين على لجنتين بنين وبنات على مستوى المدينة، وأكد محمد جيلاني محمد رئيس غرفة عمليات الامتحانات بالمدينة، أن الغرفة تتابع سير عملية الامتحانات بكل دقة ولم تصل اي شكوى في بداية اليوم الأول من اللجان، حيث يتم متابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة وذلك بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.