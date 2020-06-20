شفاء 11 مريضا بكورونا في البحر الأحمر

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، صباح اليوم السبت، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 57 شخصا في مستشفيات العزل المخصصة بالمحافظة، بعد تعافي 11 حالة جديدة وخروجهم من مستشفيات العزل.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لـ"الوطن، إلى أن جهود الأطباء والأطقم الطبية أسهمت في رفع معدلات حالات التعافي، موضحا أن جميع الحالات تماثلت للشفاء تمامًا.

وأكد مرعي على استمرار فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى تقوم بعملها في متابعة حالات العزل المنزلي وتوزيع العلاج بالعزل المنزلي وأدوية الوقاية للمخالطين لهم.

كانت خصصت وزارة الصحة 6 مستشفيات عزل بالبحر الأحمر، لاستقبال وعلاج مصابي كورونا وهي رأس غارب وسفاجا والقصير والشلاتين المركزي والغردقة العام وجراحات اليوم الواحد بمرسى علم.