محافظ البحر الأحمر: إلغاء قرار إيقاف ترخيص فندق سياحي بالغردقة

أعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إلغاء قرار إيقاف ترخيص فندق سياحي، بالتنسيق مع وزير السياحة، مع تكليف لجنة لإعادة التفتيش، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، طبقا للضوابط والاشتراطات، التي أقرتها رئاسة الوزراء.

أشار محافظ البحر الأحمر في بيان له مساء الجمعة، بأنه بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، وبناء على طلب المحافظ، بمنح فندق "هاواي سيزار" فرصة، وذلك حفاظا على مصدر رزق العاملين وأسرهم، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من قبل وزارة السياحة والصحة والمحافظة، وذلك لإعادة التفتيش والتأكد من التزام إدارة الفندق بكافة الإجراءات الإحترازية التي قررتها، فضلاً عن التعهد بعدم وجود أي تجاوزات للضوابط الموضوعة من قبل اللجنة المشكلة.

وفى ضوء ذلك، يهيب المحافظ أنه في حالة وجود أي تجاوزات عن الضوابط الموضوعة، سيتم اتخاذ إجراءات عنيفة، ولن يتم التراجع عنها، ولن تمثل مناشدات العاملين بهذه الفنادق أي ضغوط، على القرارات المتخذة.