السكة الحديد والمترو: انتظام حركة القطارات مع أول أيام الثانوية العامة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن انتظام حركة مسير القطارات صباح اليوم الأحد، بالخطوط الثلاثة للمترو وجميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تزامنا مع أول أيام امتحانات الثانوية العامة، مؤكدين على أنه لا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، إضافة إلى تقليل زمن التقاطر بين الرحلات للتسهيل على الطلاب الوصول إلى لجان الامتحانات بشكل أسرع.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس السكة الحديد، إن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تسير بشكل طبيعي ومنتظم منذ صباح اليوم بالتزامن مع أول أيام عقد امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تقديم كل الخدمات داخل المحطات والقطارات لسرعة وصول الطلاب الذين يستقلون القطارات بصورة سريعة إلى اللجان الامتحانية.

وأكد رسلان، في تصريحات لـ "الوطن"، أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العمل داخل جميع المحطات على مستوى الجمهورية، للتأكد من انتظام دورة العمل، وعدم وجود أي أزمات تؤثر على حركة التشغيل، لافتا إلى أن جميع القطارات العاملة خضعت لعمليات تعقيم وتطهير قبل إنطلاق الرحلات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أن الهيئة حريصة على ضرورة التزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.

ومن جانبه، أكد المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة، مشيرا إلى أن جميع القطارات العاملة تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، موضحا أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا تتم بشكل دوري.

وقال الفضالي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن العمل يسير بشكل طبيعي بجميع محطات المترو، لافتا إلى أن هناك التزام كامل من قبل الركاب بارتداء الكمامات الطبية، موضحا أنه تم تقليل زمن التقاطر بين القطارات للعمل على سهولة وصول طلاب الثانوية العامة إلى لجانهم سريعا.