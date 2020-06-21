محافظ المنوفية: جاهزون للتعامل الفوري مع أي طارئ خلال متحانات الثانوية

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، انتظام سير الامتحانات بجميع لجان الثانوية العامة بنطاق المحافظة، مؤكدا أن غرفة عمليات المحافظة تتابع باستمرار بالتنسيق مع غرف عمليات مديرية التربية التعليم وغرف العمليات الفرعية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي معوقات.

وشدد محافظ المنوفية، في بيان صادر اليوم، على اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية في ظل تداعيات فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.

بدوره، أفاد الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بانتظام سير الامتحانات في كل اللجان والتأكد من توزيع وتسليم اوراق الامتحانات وضمان وصولها في مواعيدها المحددة.

ولفت إلى التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية ومديرية الصحة في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، مؤكدا عدم وجود ما يعكر صفو الامتحانات.

وبدأت اليوم أولى امتحانات الثانوية العامة بمادة اللغة العربية على مستوى جميع المدارس، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 32 ألفا و305 طلاب وطالبات موزعين على دد 101 لجنة أساسية و19 لجنة احتياطية، وتم التنسيق مع مديرية الأمن بشأن تأمين أعمال الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة على مدار 24 ساعة وكذا التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير المستلزمات الوقائية والتعقيم اللازم للطلاب والعاملين وتوفير مخزون استراتيجي بمحطات الوقود لتوفير الوقود اللازم للمركبات المخصصة لأعمال الامتحانات والتنسيق مع مديرية الكهرباء لعدم قطع الكهرباء حرصا على مصلحة الطلاب .

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية أنهت استعدادتها وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، وسبق أن قرر محافظ المنوفية تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام للمرور على المدارس ولجان الامتحانات للتأكد من تنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس وإعداد تقرير، مع التنسيق مع وزراة التربية والتعليم والصحة لتوفير طبيب في كل لجنة امتحانات.