تنفيذ خدمات بقطاع الشرب والصرف الصحي بـ292 مليون جنيه في بني مزار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن تنفيذ خدمات بقيمة 292 مليون جنيه في قطاع مياه الشرب والصرف بمركز بني مزار خلال 6 سنوات.

وقال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الخدمات شملت إحلال وتجديد خطوط مياه لقرى السلام والمطارات والشيخ علي شرق النيل بطول حوالي 4 كيلومترات بتكلفة مليون و200 ألف جنيه لتحسين جودة المياه، إحلال وتجديد خطوط مياه بقرية نجع العرب والناصرية شرق النيل بطول 1 كم بتكلفة 300 ألف جنيها.

ودعم المناطق المحرومة بخطوط مياه قطر 4 و6 بالمدينة والقرى بطول 12 كم لأكثر من 120 شارع بمبلغ 2 مليون جنيه لتخدم قرى "بني علي، أبوجرج، بني صامت، القيس، شلقام، الحسينية"، وتدعيم خطوط مياه للشوارع المحرومة بـ 20 شارع بقرى السنارية، أشروبة، الجندية، صفط أبو جرج بتكلفة 150 ألف جنيه.

بالإضافة لتوصيل المياه لأكثر من 4 آلف مشترك جديد لجميع قري وعزب ونجوع بني مزار بتكلفة 24 مليون جنيه، توصيل المياه لعمارات الإسكان الاجتماعي بنواحي المدينة، بمبلغ 3 ملايين جنيه، إنشاء المرحلة الثانية لمحطة المياه الجديدة لرفع القدرة من 400 ل/ث إلى 800 ل/ث بتكلفة 42 مليون جنيه.

ودق آبار إرتوازية بعمليات مياه لتخدم قرى الجرنوس وشلقام وأعطو والجندية والشيخ فضل بتكلفة مليون و800 ألف جنيه.

وفي مجال الصرف الصحي، شملت المشروعات استلام خمس محطات رفع بتكلفة 150 مليون جنيها، تخدم مدينة بني مزار وقرية القيس وتوابعها، استلام محطة رفع أبو جرج بـ 45 مليون جنيها تخدم قرية أبو جرج، ومد خدمة الصرف الصحي لـ 12 عمارة إسكان بطول 900م تقدر 1.5 مليون جنيه، مد خدمة الصرف الصحي للعمارات السكنية البساتين بطول 1400 م تقدر 1.5 مليون جنيه تقريبا.

بالإضافة لتنفيذ 3500 توصيلة منزلية للمواطنين بحوالي 5 ملايين جنيه، 4000 توصيلة منزلية لقرية القيس بـ 6 ملايين جنيه، وتنفيذ 5 كيلومتر بمنشية القيس تقدر 1.5 مليون جنيه.

واستكمال بعض المناطق المحرومة بالصرف الصحي بطول 6 كيلو مترات تقدر بـ 2 مليون جنيه، كما شهد مركز خدمة عملاء بني مزار تطوير وتحديث منظومة الإنشاءات وإدخال البرامج التكنولوجية الحديثة.