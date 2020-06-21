علاقة عادل إمام وأحمد زكي.. أزمة درامية في وجه مؤلف "الإمبراطور"

كشف السيناريست بشير الديك، أن مسلسله الجديد "الامبراطور" لن يغوص في أعماق الحياة الشخصية للفنان الراحل أحمد زكي، وإنما سيتناول قصة كفاحه كفنان ومواطن مصري سعى للنجاح فنيًا، واستطاع أن يحول معاناته لنجاحات كبيرة.

ومما لاشك فيه أن مسلسل "الامبراطور" سيتعرض لطبيعة علاقة زكي بالزعيم عادل إمام، والتي كانت تشهد حالة من الشد والجذب بينهما سينمائيًا، وهو ما سنتاوله خلال السطور المقبلة.

طيور الظلام

عرض الكاتب الكبير وحيد حامد، سيناريو فيلم "طيور الظلام" على أحمد زكي، وطالبه باختيار شخصية من الشخصيات الدرامية بالفيلم لتجسيدها، حيث وقع اختيار الأخير على شخصية "علي الزناتي" التي جسدها الفنان رياض الخولي في نهاية المطاف.

وتراجع زكي عن اختياره بعد استقرار "حامد" على عادل إمام لتجسيد شخصية "فتحي نوفل"، حيث طالبه حينها بتجسيد هذه الشخصية بدلاً من "علي الزناتي"، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وهنا قرر زكي الاعتذار عن تجسيد شخصية "الزناتي".

الإرهابي

تلقي أحمد زكي عرضاً ببطولة فيلم "الإرهابي" للمخرج نادر جلال، وأبدى تحمسه الشديد حيال هذه التجربة السينمائية، ولكنه صُدم وقت مطالعته للصحف والجرائد، والتي كشفت عن تعاقد عادل إمام علي بطولة الفيلم، حيث استشاط غضبًا لعدم إبلاغ الجهة المنتجة له بهذه المسألة.

الحريف

وفجر المخرج الراحل محمد خان مفاجأة بإعلانه أن أحمد زكي كان المُرشح الأول لبطولة فيلم "الحريف" قبل عادل إمام، وعلى إثره طالب زكي بإطالة شعره بشكل معين ليتماشي مع طبيعة الشخصية، ففوجيء بقص الأخير لشعره بشكل لا يتماشي مع ما طلبه منه.

وأعلن خان، في ندوة صحفية، أنه قرر رد الصاع صاعين إلى زكي، حيث ألتقاه وقال له نصًا: "صباح الخير يا حمام، أنا عرضت الدور على عادل إمام ووافق"، وهنا دخل زكي الحمام، ورجح "خان" أن الأخير سبه في الحمام من شدة غضبه.

كل هذه المواقف وغيرها يكشف عن علاقة شائكة بين الزعيم عادل إمام والإمبراطور أحمد زكي، ما يدفع للتساؤل عن كيفية تناول المسلسل لطبيعة هذه العلاقة.

وأعلن الفنان محمد رمضان، تجسيده لشخصية الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل بعنوان "الامبراطور" لتقديمه في موسم دراما رمضان المقبل.