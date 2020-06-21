الصين تبدأ المرحلة الثانية من تطوير لقاح محتمل لفيروس كورونا

أعلن معهد علم الأحياء بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، اليوم، أن باحثين صينيين بدأوا المرحلة الثانية من اختبار لقاح محتمل لفيروس كورونا على البشر، في إطار مساعيهم لتقييم فعالية اللقاح وسلامته.

ونشرت وكالة "رويترز" بيان المعهد الصيني وجاء فيه: "بدأت المرحلة الثانية من الاختبارات البشرية على اللقاح وهو واحد من ستة لقاحات محتملة يختبرها العلماء الصينيون على البشر وذلك في أعقاب المرحلة الأولى التي شارك فيها حوالي 200 شخص منذ مايو الماضي.

وأضاف البيان: "وستحدد المرحلة الثانية الجرعة اللازمة وتواصل تقييم ما إذا كان اللقاح بإمكانه أن يستحث نظام المناعة دون أي مشاكل".

ودخل نحو 10 لقاحات مراحل مختلفة من الاختبارات البشرية على مستوى العالم في وقت تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا تتسارع وتيرتها وأن "العالم أصبح في مرحلة جديدة وخطيرة"، غير أن أيا من هذه اللقاحات لم يدخل مرحلة الاختبارات الثالثة على نطاق واسع وهي خطوة ضرورية للحصول على موافقة السلطات المعنية على طرحه للبيع.