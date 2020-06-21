ضبط 1339 قرص مخدر و أدوية منشطة مع مسجلي خطر بالشرقية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام (شخصين يقيمان بكفرصقر بمحافظة الشرقية).. بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من محل إقامتهما مركزاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية وضبطهما بمحل إقامتهما.. وتم ضبط (1339 قرص مخدر ومنشط- 122 قرص أدوية محظور بيعها- 30 ألف كمامة مصنعين بدون ترخيص- 30 ألف قطعة قماش "معدة لتصنيع الكمامات- 3 مسدس شمع- 2500 علبة كرتون للتعبئة- مقص- 20 كيلو جرام أستيك "خامات تصنيع- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة- سيارة- مركبة توك توك "بدون لوحات معدنية").

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأقراص بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما غير المشروعة، والكمامات وأدوات التصنيع المضبوطة، بقصد تصنيع الكمامات والإتجار فيها وهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والسيارة ومركبة "التوك توك" لترويج تجارتهما غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.