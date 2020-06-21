إحالة مسؤول اللجنة الثلاثية وملاحظ للتحقيق في امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

أحال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، مسؤول اللجنة الثلاثية للتحقيق لعدم تعاونه في توزيع وتنظيم صناديق أسئلة امتحانات الثانوية، كما أحال أحد الملاحظين بلجنة الحي المتميز بالمنيا الجديدة إلى التحقيق أيضا، لتأخره عن موعد اللجنة مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تراخي في الإجراءات المتبعة.

وتفقد المحافظ عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة حسن سيرها وانتظام أداء الطلاب للامتحانات، وأشرف على دخول الطلاب والطالبات لجان الامتحانات، كما تابع إنهاء كافة الإجراءات الاحترازية وتوزيع مستلزمات الوقاية على الطلاب والطالبات في كافة اللجان.

شملت جولة المحافظ لجان مدارس الحي المتميز للتعليم الأساسي ومدرسة الثانوية الجديدة للبنين بالمنيا الجديدة، مدرسة الشهيد محمد جمال ابوحليقة الإعدادية، مدرسة دماريس الابتدائية، مدرسة كفر المنصورة الرسمية للغات، لجنة مدرسة النور للمكفوفين.

وأكد محافظ المنيا، على التواصل والتنسيق الدائم مع غرفة إدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، مشددا على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية .

وخلال تفقده للجنة مدرسة النور للمكفوفين، استجاب المحافظ لطلب عدد من الطالبات لتوفير مبيت لهن خلال فترة الامتحانات، وكلف على الفور وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير مبيت للطالبات مراعاة لظروفهن الخاصة.

ووجه المحافظ بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز

كما كلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان، عقب كل امتحان.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 36 ألفا و143طالبا وطالبة، موزعين على 133 لجنة للثانوية العامة على مستوى المحافظة.